جوزية ينتقد قرار الاتحاد المصري بإقالة كوبر بعد المونديال

مدرب الأهلي السابق مانويل جوزية يدافع عن مدرب منتخب مصر السابق هيكتور كوبر

فيسبوك تويتر محمد عماد

دافع مانويل جوزية المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي عن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

كوبر الذي قاد منتخب مصر للتأهل لكأس العالم بعد 28 عامًا وتأهلهم لنهائي الأمم الأفريقية بعد غيابهم عن خوض البطولة في ثلاثة نسخ، تعرض لانتقادات شديدة مما أدى إلى إقالته عقب المونديال مباشرة.

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جوزية الذي حقق نجاحًا منقطع النظير مع النادي الأهلي، انتقد قرار اتحاد كرة القدم المصري بإقالة كوبر وقال: "ما تعرض له كوبر بعد كأس العالم قرارًا غير عادلًا، وغير منطقي، لقد أدى عملًا رائعًا وأعاد مصر للمونديال بعد 28 عامًا من الغياب".

كما أضاف المدرب البرتغالي في تصريحاته لراديو أون سبورت: "لقد صادف كوبر سوء الحظ بإصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفتقد أحد أفضل لاعبي العالم في مباراة أوروجواي، حتى عند مشاركته أمام روسيا والسعودية لم يكن بكامل جاهزيته".

يذكر أن كوبر هو المدير الفني الحالي لمنتخب أوزباكستان المشارك في كأس الأمم الآسيوية.