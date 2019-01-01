جوريتسكا: ألمانيا ليست الأقرب لتصدر مجموعة أمم أوروبا

ليون جوريتسكا نجم فريق بايرن ميونخ يؤكد أن منتخب بلاده ليس الأقرب لتصدر مجموعته في كأس الأمم الأوروبية.

أكد ليون جوريتسكا نجم فريق بايرن ميونخ على صعوبة مجموعة منتخب ألمانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام الصيف المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب مع صحيفة "تي-أونلاين" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للتطور على أكثر من مستوى قبل البطولة.

وقال جوريتسكا: "لا أعتقد أن منتخب ألمانيا سيدخل بطولة كأس الأمم الأوروبية وهو الأقرب للتصدر المجموعة كما يجب أن يكون الحال دائمًا".

لوف يُغلق الباب في وجه اهتمام بايرن ميونخ به

وأضاف: "في الطبيعي عندما نلعب بأمم أوروبا يكون المنتخب الألماني هو الأقرب للصعود في صدارة المجموعة، لكن الحال ليس كذلك هذه المرة ولا يزال علينا القيام بالكثير من العمل".

ويقع منتخب ألمانيا في مجموعة واحدة مع بطل ووصيف النسخة الأخيرة من اليورو أمام البرتغال وفرنسا التي حققت أيضًا كأس العالم عام ٢٠١٨.

ويعاني المانشافت من تراجعًا واضحًا في السنوات الماضية حيث خرج من بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني سيخوض مباريات مجموعته في ألمانيا وسط جمهوره وعلى أراضيه، وفي حال صعوده سيكمل البطولة على ملاعب أخرى.