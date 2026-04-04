جوردي كرويف يتدخل: هذه الأسماء الثلاثة ستُطرد من أياكس بلا رحمة

يتعين على جوردي كرويف إخراج أياكس من أزمته في أسرع وقت ممكن. ويعمل المدير الفني الجديد بجد على تشكيل الفريق للموسم المقبل. فليس عليه فقط أن يضخ دماءً جديدة في الفريق، بل يتعين عليه أيضًا الاستغناء عن بعض اللاعبين.

ووفقاً لصحيفة "هيت بارول"، هناك ثلاثة أسماء تتصدر القائمة: أوين ويندال، تشوبا أكبوم، وأنطون غاي. وكتبت الصحيفة الأمستردامية: "إنهم ليسوا جيدين بما يكفي للمستوى الذي يسعى إليه أياكس، لكنهم يمتلكون عقوداً مربحة".

ويندال لديه عقد حتى منتصف عام 2027، وقد صرح سابقًا أنه لن يغادر أياكس بسهولة، نظرًا لعقده المربح. أما غاي، فعقده يمتد لسنة أخرى. وينطبق الأمر نفسه على أكبوم، على الرغم من أن إيبسويتش تاون تمتلك خيار الشراء في نهاية هذا الموسم، عندما تنتهي فترة إعارته.

على أي حال، يتعين على كرويف إجراء عملية تنظيف شاملة. "يبدو أن إعادة الهيكلة في أمستردام شرط أساسي للتعزيز الجوهري"، حسبما ذكرت صحيفة "هت بارول". "ما يميز كرويف عن عدد من أسلافه هو أنه لا يكترث بأي شخص في أياكس. إنه يسير في مساره الخاص تمامًا ويعتمد فقط على شبكته الخاصة."

وقد اتضح بالفعل خلال الأشهر الأولى لكرويف في أياكس أنه يعتمد باستمرار على شبكته الخاصة. فعلى سبيل المثال، عيّن أوسكار غارسيا مدرباً لفريق جونغ أياكس، ليقوم لاحقاً بترقيته إلى الفريق الأول. كما وجه اهتمامه بالكامل إلى الموهوب سيرجيو أريباس، ويريد، وفقاً لصحيفة دي تيليغراف، إقامة اتصال مع بيب غوارديولا.

ويضيف صحيفة "هيت بارول" أن كل من ميشيل وتشافي مرشحان جادان لتولي زمام الأمور في فريق أياكس الأول الموسم المقبل. وجاء في الصحيفة: "سيحظى المدرب الجديد، بأي حال من الأحوال، بدعم كبير من كرويف".