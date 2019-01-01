جوردي كرويف: رونالدو سيخلد مثل أبي

جوردي كرويف يتحدث عن كريستيانو رونالدو قبل مواجهة أياكس أمام يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جوردي كرويف نجل الأسطورة الهولندية يوهان كرويف إن كريستيانو رونالدو أصبح من أيقونات كرة القدم مثل والده.

ويحل أياكس ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء في مواجهة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وبخصوص ذلك، تحدث نجل الأسطورة الراحل يوهان كرويف حول نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، حيث رأى أنه يحظى بمسيرة ذهبية تمامًا مثل والده.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

وقال كرويف في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "التاريخ يذكر القليل من لاعبي كرة القدم، كان والدي منهم وسيكون كريستيانو رونالدو بينهم كذلك"

وأضاف: "في وجود كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لا نحتاج للسؤال عن اللاعب الأفضل، كلاهما في مكان آخر بعيدًا عن أي لاعب"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد سجل 24 هدفًا مع يوفنتوس خلال 32 مباراة، وهو رقم رائع للاعب يبلغ من العمر 34 عامًا.