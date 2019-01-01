جوردي ألبا: كنا محظوظين بالفوز على جيرونا رغم المشاكل

جوردي ألبا يبرز مشكلات برشلونة رغم الانتصار على جيرونا بهدفي سيميدو و ميسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جوردي ألبا حول المشكلات التي واجهت برشلونة أمام مضيفه جيرونا، مشيرًا إلى أن البارسا كان محظوظًا بتحقيق الفوز رغم كل ذلك.

وكان برشلونة قد حقق انتصارًا على حساب مضيفه جيرونا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من الليجا.

وبخصوص ذلك، تحدث الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا حول الانتصار الصعب، حيث أكد معاناة الفريق من العديد من المشاكل رغم الانتصار.

وقال ألبا: "جيرونا منافس صعب، لقد عانينا أمامه من قبل، ورأينا أنه قدم مباريات رائعة خلال هذا الموسم، ولم نكن في أفضل حالاتنا أمامه اليوم"

وأضاف: "لقد حسمت التفاصيل الصغيرة المواجهة، الجميع يعرف أن ما يصل لميسي لا يضيع إلا نادرًا، كذلك سيميدو كان في الموعد وسعيد لأنه بدأ يتلقى الإشادات مؤخرًا"

يذكر أن جوردي ألبا قد قدم مباراة كبيرة أمام جيرونا، كما برزت مرة أخرى ثنائيته المميزة مع ليونيل ميسي والتي تظهر عادة في الفترة الأخيرة.