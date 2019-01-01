جوردي ألبا: بيكيه لديه أسبابه الخاصة لتمثيل منتخب كاتالونيا

جوردي ألبا يتحدث عن جيرارد بيكيه ورغبته في تمثيل منتخب كاتالونيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم برشلونة جوردي ألبا عن رغبة جيرارد بيكيه في عدم تمثيل المنتخب الإسباني مرة أخرى، والاكتفاء باللعب في منتخب كاتالونيا.

وكان بيكيه قد أعلن عدم مشاركته مع منتخب أسبانيا مرة أخرى منذ منافسات كأس العالم الأخيرة التي خرج منها منتخب اللاروخا من دور الستة عشر.

ورفض جوردي ألبا التعليق على اختيار جيرارد بيكيه، مؤكدًا أن زميله في برشلونة لديه أسبابه التي دفعته لاتخاذ هذا القرار وبالتأكيد هو الذي يعلمها أكثر من أي شخص آخر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وقال ألبا: "بيكيه لعب سنوات عديدة بقميص منتخب أسبانيا، وحقق بها القميص الكثير من الإنجازات، في الوقت الحالي يشعر أنه يريد الاكتفاء"

وأضاف: "لا أعرف السبب وراء ذلك، هو يمتلك أسبابه وأخذ القرار بناء عليها، نحن أصدقاء في برشلونة وسنظل كذلك بدون أي دخول في تفاصيل"

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يذكر أن جيرارد بيكيه كان قد انضم إلى قائمة منتخب كاتالونيا التي ستواجه فنزويلا في الخامس والعشرين من الشهر الحالي رفقة تشافي هيرنانديز وآخرين.