جوردي ألبا: التحكيم وتقنية الفيديو بحاجة لمزيد من التحسين

مدافع برشلونة يسجل ملاحظاته بعد اكتساح ألافيس

رغم فوز برشلونة على ضيفه ديبورتيفو ألالفيس برباعية مقابل هدف أمس السبت، إلا أن المدافع الأيمن جوردي ألبا، أصر على أداء الحكام وكذلك تقنية الفيديو (VAR)، ما زالا بحاجة لمزيد من التحسين.

في الوقت ذاته، أشار إلى حاجة البلو جرانا لمزيد من التحسين في كل الجوانب، ليمارس هوايته المفضلة بالمنافسة والفوز بكل البطولات.

وقال ألبا في تصريحات صحفية "لدينا توازن إيجابي، لكن علينا تحسين الأمور، ونأمل في النهاية أن نفوز بكل شيء".

وأضاف "لدينا كل المقاومات للقيام بذلك، لكن كما قلت، ينبغي علينا تحسين أشياء كثيرة".

وبخصوص صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير عندما كانت النتيجة 2-1، قال "أتفهم غضب الجماهير عندما لا تكون الأمور طبيعية، لكنني أعتقد أن الفريق أدى بشكل جيد جدًا".

وتابع "يجب أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية، نحن في المركز الأول وقد أنهينا دوري مجموعات أبطال أوروبا دون أن نلعب بشكل جيد، فقط علينا العمل على تحسين أنفسنا وسنفعل ذلك".

وعن رأيه في الحكام وتقنية (VAR)، قال "في النهاية الحكم سيبقى الحكم وعليك احترامه، ولا أعتقد أنه أفاد فريق أو أضر آخر في النتيجة، لكن من الضروري أن يتحسن التحكيم وتقنية الفيديو مثلنا نحن اللاعبين".