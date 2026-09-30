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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Bart DHanis
ترجمه

"قرار لا رجعة فيه" .. أزمة جورج جيسوس تقود كريستيانو رونالدو لاعتزال اللعب الدولي نهائيًا!

كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
النرويج ضد البرتغال
النرويج
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك

أفادت صحيفة «O Jogo» البرتغالية أن كريستيانو رونالدو قد قرر اعتزال اللعب مع منتخب البرتغال فوراً. وقراره نهائي و«مؤكد بنسبة مائة بالمائة».

يأتي هذا القرار، الذي لم يكشف عنه صاروخ ماديرا صراحةً في بيانه الأخير، على خلفية أزمته الأخيرة مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

وكانت صحيفة «ماركا» قد نشرت مساء الأربعاء خبرًا مفاده أن رونالدو غادر معسكر منتخب البرتغال في الدنمارك عقب خلاف مع المدرب جورج جيسوس.

ثم علق الدون على رحيله عبر إنستجرام، فكتب: «بعد المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة معسكر تدريب المنتخب الوطني».

«في الوقت المناسب، سأخبر جميع البرتغاليين بالحقيقة حول الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب الوطني، الذي كرست نفسي له دائمًا بكل إخلاص».

واختتم رونالدو، الذي يعلن بذلك اعتزاله نهائياً اللعب مع المنتخب الوطني، قائلاً: «لقد حان الوقت الآن لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء».

يختتم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا مسيرته الدولية بعد خوض 234 مباراة دولية مع البرتغال، سجل خلالها 146 هدفًا. وقد فازت البرتغال ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 بقيادة رونالدو.

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