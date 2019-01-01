جيسوس: علاقتي بالجميع طيبة باستناء رئيس نادي واحد

المدرب البرتغالي يتحدث عن تجربته في السعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق لفريق الهلال السعودي، على أنه ارتاح في التعامل مع جميع رؤساء الفرق التي دربها، باستثناء رئيس نادي واحد، رفض الكششف عن اسمه بشكل مباشر.

المدرب البرتغالي رحل عن تدريب الهلال خلال الموسم الماضي، ويقوم حاليًا بتدريب فريق فلامنجو البرازيلي.

جيسوس قال خلال تصريحات نقلتها وكالة "سابو" البرتغالية: "خلال فترة تدريبي لفريق بنفيكا، تلقيت العديد من العروض من أتليتكو مدريد وفالنسيا وميلان وموناكو، ولكنني فضلت الاستمرار في البرتغال".

مدرب الهلال السابق تابع: "كنت أنتظر شيء كبير حتى أرحل عن البرتغال، كنقلة نوعية في مسيرتي أو ماليًا".

جورج أردف: "تعلمت الكثير في المملكة العربية السعودية، وتعرفت على بطولات جديدة وثقافات مختلفة والجمهور بشكل، وذلك خلال فترة قيادتي للهلال".

واختتم مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: "علاقاتي جيدة ومميزة مع كل من عملت معهم من رؤوساء الأندية، باستثناء رئيس واحد".

وترك جيسوس تدريب فريق نادي الهلال، وهو متصدر للدوري السعودي، حيث تمت الاستعانة بالكرواتي زوران ماميتش الذي لم ينجح مع الفريق ورحل بعد فترة قصيرة.