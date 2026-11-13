"أستحق الاحترام".. جورجيوس دونيس يرد بقوة على أنباء إقالته من المنتخب السعودي ويتحدى الجميع!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

ماذا قال دونيس؟!..

إعلان

رد المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس بقوة، على أنباء "إقالته" من قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

دونيس تولى قيادة منتخب السعودية، في أبريل من العام الجاري؛ حيث ودع "الأخضر" بطولة كأس العالم 2026 من دور المجموعات، قبل أن يتوج معه بلقب كأس الخليج العربي.

ورغم التتويج باللقب الخليجي؛ إلا أن أنباء عديدة تخرج من فترة إلى أخرى بشأن "إقالة" دونيس، وسط نفي من اتحاد الكرة السعودي لكرة القدم.

* رد قوي من دونيس بعد جدل مستقبله

وفي هذا السياق.. أكد دونيس، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة السعودية ضد منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة: "شائعات إقالتي من منصبي، غير جيدة أبدًا".

إعلان إعلان

وحذر المدير الفني اليوناني، حسب ما نقله الصحفي الرياضي نواف العقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، من أن شائعات "إقالته" من منصبه تؤثر بشكل سلبي على نجوم منتخب السعودية الأول، وليس عليه هو شخصيًا.

وأضاف دونيس: "أنا وطاقمي الفني نستحق الاحترام"؛ متحديًا بأنه مستعد لشرح خطته مع المنتخب السعودي لأي شخص يريد ذلك، في إشارة إلى ثقته بعمله.

جدير بالذكر أن دونيس قاد المنتخب السعودي للفوز (3-2) على كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، في مباراة دولية ودية أُقيمت في دولة قطر.