"أستحق الاحترام".. جورجيوس دونيس يرد بقوة على أنباء إقالته من المنتخب السعودي ويتحدى الجميع!

رد المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس بقوة، على أنباء "إقالته" من قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.
دونيس تولى قيادة منتخب السعودية، في أبريل من العام الجاري؛ حيث ودع "الأخضر" بطولة كأس العالم 2026 من دور المجموعات، قبل أن يتوج معه بلقب كأس الخليج العربي.
ورغم التتويج باللقب الخليجي؛ إلا أن أنباء عديدة تخرج من فترة إلى أخرى بشأن "إقالة" دونيس، وسط نفي من اتحاد الكرة السعودي لكرة القدم.
* رد قوي من دونيس بعد جدل مستقبله
وفي هذا السياق.. أكد دونيس، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة السعودية ضد منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة: "شائعات إقالتي من منصبي، غير جيدة أبدًا".
وحذر المدير الفني اليوناني، حسب ما نقله الصحفي الرياضي نواف العقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، من أن شائعات "إقالته" من منصبه تؤثر بشكل سلبي على نجوم منتخب السعودية الأول، وليس عليه هو شخصيًا.
وأضاف دونيس: "أنا وطاقمي الفني نستحق الاحترام"؛ متحديًا بأنه مستعد لشرح خطته مع المنتخب السعودي لأي شخص يريد ذلك، في إشارة إلى ثقته بعمله.
جدير بالذكر أن دونيس قاد المنتخب السعودي للفوز (3-2) على كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، في مباراة دولية ودية أُقيمت في دولة قطر.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".