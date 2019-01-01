جورجينيو يفسر تفضيله تشيلسي على مانشستر سيتي

اللاعب كان على أعتاب مانشستر ثم تحول إلى لندن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح جورجينيو، لاعب تشيلسي، الأسباب وراء تفضيله الانتقال لفريقه الراهن بدلاً من بطل البريميرليج مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

وكان الإيطالي البرازيلي على أعتاب الانتقال لسيتي ولكن حول وجهته في النهاية نحو النادي اللندني في صفقة تقدر في حدود 60 مليون يورو.

وقال متوسط الميدان في حوار مع "سكاي": "أشياء عدة حدثت ولكن الأمر في النهاية يعود للاختيارات، أنا سعيد هنا وما حدث في الماضي". اختيارات المحررين جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

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هازارد في أخر 6 مباريات أمام ساوثهامبتون.. ساهم في 7 أهداف 🔥



سجل 4 ⚽️

صنع 3 🅰️ pic.twitter.com/FU22I1XMRq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وأضاف: "والدتي ساعدتني في الاختيار، أي قرار أتخذه تلعب دوراً كبيراً فيه، بالإضافة لوجود ساري في تشيلسي، هو يعرف كيف ألعب وهذا سهّل الأمور".

وواصل لاعب نابولي السابق: "الفريق حالياً يتغير ويتحسن مع ساري، ولازال هناك مساحة للمزيد ولكن لا نريد رفع سقف الطموحات كثيراً".

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وختم حديثه حول زميله إيدن هازارد: "يمكنه أن يصبح الأفضل بالعالم لو أراد، والدور الجديد الذي يشغله يجعله يسجل العديد من الأهداف".

ويلعب تشيلسي مساء الأربعاء أمام ساوثامبتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.