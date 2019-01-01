جورجينيو يتعهد بتغيير انطباع جماهير تشيلسي عنه

بعد التعرض لهجوم عنيف من جماهير البلوز في الفترة الأخيرة

تعهد لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، بتغيير آراء جماهير تشيلسي عنه، بعد الانطباع الأول الذي تركه لهم منذ بداية الموسم.

جورجينيو تعرض لحمة هجوم شديد من جمهور البلوز، وصلت إلى إطلاق صافرات الاستهجان عليه بسبب مستواه السيء.

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البعض يشعر بالغضب أيضاً تجاه جورجينيو، نظراً لاعتماد المدرب ماوريسيو ساري عليه في مركز لاعب الوسط المدافع، بدلاً من الفرنسي نجولو كانتي أحد أفضل لاعبي العالم بهذا المكان.

تيتي يتحدث عن الأسباب التي دفعته لـ استدعاء فينيسيوس جونيور لقائمة المنتخب البرازيلي 🇧🇷 🎙️ pic.twitter.com/SDvuKK3zqb — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 1, 2019

وعلق جورجينيو على هذه الانتقادات:"بالطبع في هذه الأيام كل شيء يصلك بسرعة، التكنولوجيا تجعلك تسمع الانتقادات الموجهة ضدك".

وأضاف:"أهم شيء هو الرد بشكل مناسب على هذا الموقف، يجب الحفاظ على الهدوء، طبيعي أن تهاجمك الجماهير طالما الفريق لا يفوز وهذا حقهم".

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وتابع:"الآن علي فقط الحفاظ على تركيزي ومواصلة العمل، وإظهار ما يمكنني فعل على أرض الملعب لتغيير آراء الجماهير عني".

يذكر أن الدولي الإيطالي انضم لتشيلسي الصيف الماضي من نابولي بـ57 مليون جنيه إسترليني، بعد صراع شرس مع مانشستر سيتي.