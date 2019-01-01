جورجينيو: لست حزيناً على رحيل ساري

جورجينيو يتطلع للتعلم من تجربة جديدة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى جورجينيو نجم وسط تشيلسي أن يكون حزيناً على رحيل ماوريتسيو ساري مدرب الفريق السابق الذي غادر إلى يوفنتوس.

وقال جورجينيو لسكاي سبورتس:"لقد كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، أحبها لأني أتعلم. أنا سعيد بحصولي على تلك الفرصة".

وأضاف:"ستفيد مسيرتي كثيراً، لدي عقل منفتح على التعلم من التجارب والخبرات الجديدة".

وأوضح:"لن أقول أني كنت حزيناً، لقد كان مدربي وعملنا معاً لأربعة سنوات، ولكن الوقت قد حان لننفصل وأنا أشكره على منحي تلك الفرصة".

وتابع:"أشكره على كل ما تعلمته منه، ولكن الآن لدينا صفحة جديدة ومدرب جديد يجب أن أعمل معه بجد وأتعلم منه الكثير".

يذكر أن فرانك لامبارد تولى قيادة تشيلسي خلفاً لساري، الذي عمل مع جورجينيو في نابولي ثم أحضره الصيف الماضي لتشيلسي.