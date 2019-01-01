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الدوري الإنجليزي الممتاز

جورجينيو: لا أحظى بمعاملة خاصة من ساري

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Getty Images
انتقادات من جماهير البلوز لمتوسط الميدان
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض لاعب تشيلسي جورجينيو الحديث عن وجود معاملة خاصة من قبل مواطنه ماوريتسيو ساري، مدرب الفريق، وقال إن تربطهم علاقة عادية.

وأتى ساري بجورجينيو معه الصيف الماضي من صفوف نابولي، ولكن اللاعب ذو الأصول البرازيلية لا يحظى بشعبية كبيرة من قبل جماهير البلوز.

وقال جورجينيو مع "صن": "لست خاصاً، أنا لاعب عادي ولا أريد معاملة خاصة، لست لاعب ساري، أريد توضيح لماذا يفضلني لأنني لاعب جيد".

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وأكمل: "أريد أن أظهر أنني لاعب يساعد، دائماً يخبرني رأيه بخصوصي ويخبرني عندما أخطيء، أنا هاديء وأعرف حجم المجهود الذي أبذله".

وأتبع لاعب نابولي السابق: "أتقبل آراء الجماهير ولكن لا أوافق عليها، ولم أشك للحظة في نفسي، لو حدث ذلك ستكون أزمة".

وعن أسلوب لعب ساري: "يمكنه النجاح في إنجلترا، ولكن سيحتاج للوقت للتعلم وإثبات الأمر، بيب جوارديولا مر بنفس الأمر".

ويحتل تشيلسي حالياً المرتبة السادسة في البريميرليج في صراعه لدخول المربع الذهبي وضمان التواجد بدوري الأبطال العام المقبل.

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