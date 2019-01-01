جورجينيو: لا أحظى بمعاملة خاصة من ساري

انتقادات من جماهير البلوز لمتوسط الميدان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض لاعب تشيلسي جورجينيو الحديث عن وجود معاملة خاصة من قبل مواطنه ماوريتسيو ساري، مدرب الفريق، وقال إن تربطهم علاقة عادية.

وأتى ساري بجورجينيو معه الصيف الماضي من صفوف نابولي، ولكن اللاعب ذو الأصول البرازيلية لا يحظى بشعبية كبيرة من قبل جماهير البلوز.

وقال جورجينيو مع "صن": "لست خاصاً، أنا لاعب عادي ولا أريد معاملة خاصة، لست لاعب ساري، أريد توضيح لماذا يفضلني لأنني لاعب جيد".

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وأكمل: "أريد أن أظهر أنني لاعب يساعد، دائماً يخبرني رأيه بخصوصي ويخبرني عندما أخطيء، أنا هاديء وأعرف حجم المجهود الذي أبذله".

وأتبع لاعب نابولي السابق: "أتقبل آراء الجماهير ولكن لا أوافق عليها، ولم أشك للحظة في نفسي، لو حدث ذلك ستكون أزمة".

وعن أسلوب لعب ساري: "يمكنه النجاح في إنجلترا، ولكن سيحتاج للوقت للتعلم وإثبات الأمر، بيب جوارديولا مر بنفس الأمر".

ويحتل تشيلسي حالياً المرتبة السادسة في البريميرليج في صراعه لدخول المربع الذهبي وضمان التواجد بدوري الأبطال العام المقبل.