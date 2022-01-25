جورجينا: ضللت طريقي كثيرًا من ضخامة منزل رونالدو!

كشفت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، خطيبة كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنها وجدت صعوبة في التأقلم على أسلوب حياة البرتغالي الفخم للغاية.

وتستعد جورجينا لإطلاق الفيلم الوثائقي الخاص به عبر شبكة "Netflix" للبث الرقمي يوم 27 يناير الجاري، تزامنًا مع عيد ميلادها الثامن والعشرين.

وكشفت جورجينا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أنها كانت تضل طريقها في منزل رونالدو الفخم خلال الفترة الأولى من علاقتهما، مدعية أنها استغرقت نصف ساعة للعودة من المطبخ بعد أن تناولت كوبًا من الماء.

ماذا قالت جورجينا؟

وكشفت جورجينا عن طبيعة الأيام الأولى من علاقتها بالبرتغالي، حيث قالت: "كنت أذهب إلى العمل في حافلة، ثم أغادر في سيارة بوجاتي فارهة".

وأضافت: "انتقلت من بيع السلع باهظة الثمن إلى ارتدائها على السجادة الحمراء، الآن لدي الملايين من المتابعين، وأنا امرأة الرجل الأكثر متابعة في العالم".

وأكملت: "في المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى منزل رونالدو، كنت أضل طريقي في كل مرة أذهب فيها إلى المطبخ".

وأردفت: "أحيانًا استغرقت نصف ساعة للعودة إلى غرفة المعيشة، لأنني لم أكن أعرف الطريق، المنزل كان كبيرًا جدًا، ومنذ كنت طفلة اعتدت على العيش في شقق صغيرة".

وقالت في ختام حديثها: "بعد نصف عام تقريبًا، تعرفت على مكان كل شيء".

المرأة الأكثر شرًا في العالم!

يأتي ذلك في أعقاب أن وصفها خالها بأنها "أكثر النساء شرًا"، مدعيًا أنها نسيت عائلتها وتنصلت منها منذ تعرفت على رونالدو.

وكشف أفراد من عائلة جورجينا، من بينهم أختها من الأب، أنهم حاولوا التواصل معها عدة مرات، لكنها كانت تتهرب منهم بشكل شبه مستمر.

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