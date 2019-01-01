جورتسيكا: أردنا أن نترك انطباعًا قويًا حتى مارس

ليون جورتسيكا نجم بايرن ميونخ يؤكد أن فريقه سيقدم بطولة كأس أمم أوروبية قوية.

أشاد ليون جورتسيكا نجم فريق بايرن ميونخ بمنتخب ألمانيا عقب حسم صدارة مجموعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية بالأمس أمام أيرلندا الشمالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد أن إنهاء العام الدولي بذلك الأداء القوي كان هامًا للغاية بالنسبة لهم مع وجود فارق أربعة أشهر حتى موعد التجمع المقبل.

وقال جورتسيكا بعد حسم التأهل على رأس المجموعة: "بطولة كأس الأمم الأوروبية ستكون في ملعبنا خلال دور المجموعات".

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وأضاف: "كنا نعلم أن أيًا ما كنا سنقدمه في مواجهة أيرلندا الشمالية سيكون انطباعًا يدوم حتى شهر مارس المقبل، لذلك جعلنا ذلك حافزًا لنا".

وأكمل: "كل فوز نحققه يجلب لنا ثقة كبيرة في أنفسنا، وكفريق يملك العديد من العناصر الشابة فنحن في حاجة لمثل تلك الأمور من أجل تطورنا".

وأردف زميله سيرج جنابري صاحب الثلاثية: "الفريق قدم مباراة جيدة للغاية ونجحنا في تحقيق الفوز، وأحب اللعب في مركزي بالأمام ومللت من الحديث عن التغيير".

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني كان قد جمع ٢١ نقطة في صدارة مجموعته أمام هولندا صاحبة المركز الثاني برصيد ١٩ نقطة.