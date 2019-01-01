جوديونسون: هازارد يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا

إيدور جوديونسون لاعب تشيلسي المعتزل يؤكد أن مستقبل إيدن هازارد لا يعتمد إلا على قراره الشخصي هو فقط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد إيدور جوديونسون نجم فريق تشيلسي السابق أن النجم البلجيكي إيدن هازارد يبحث في المقام الأول عن مكان يستطيع من خلاله اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوديونسون وأكد خلالها أن هازارد يسعى للتواجد في مكان يضمن له اللعب في دوري أبطال أوروبا.

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وقال جوديونسون: “بقاء هازارد أو رحيله يعتمد على العديد من الأمور، التفاصيل صعبة للغاية ومتشعبة بناءًا على موقفه، لكن عليه تحديد ما الذي يريده وأين هي أحلامه".

وأضاف: "أنا لا أعرفه بشكل شخصي لكنه دومًا ما تحدث عن سعادته في تشيلسي، لكن ربما اللعب في دوري أبطال أوروبا يعد فارقًا كبيرًا بالنسبة له".

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وأكمل: "في تشيلسي يعطون الدوري الأوروبية أهمية لأنه يؤهل لتلك البطولة، وهازارد بكل وضوح واحد من أفضل نجوم الدوري الإنجليزي، دعونا نرى ما الذي سيحدث بنهاية الموسم".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت هازارد بالانضمام لصفوف ريال مدريد بالموسم المقبل قادمًا من البلوز، واللاعب نفسه كان قد أعرب عن رغبته في تمثيل النادي الملكي.