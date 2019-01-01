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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

جودين يعود إلى التدريبات قبل ديربي مدريد

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أتليتيكو مدريد يستعيد دييجو جودين قبل مواجهته المرتقبة أمام ريال مدريد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

عاد المدافع الدولي الأرجنتيني دييجو جودين إلى تدريبات فريقه أتليتيكو مدريد استعدادًا للمواجهة المرتقبة مطلع الأسبوع القادم أمام ريال مدريد.

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ويستضيف أتليتيكو مدريد جاره ريال مدريد السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

واستعاد أتليتيكو مدريد أحد أبرز نجومه مطلع الأسبوع الحالي، حين عاد كوكي إلى التدريبات بعد إصابة بسيطة غيبته عنها ليومين.

وتواصلت الأخبار الإيجابية لأتليتيكو مدريد قبل أقل من 96 ساعة من الديربي العاصمي المنتظر، بعد استعادة خدمات مدافعه دييجو جودين.

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة، وخلفه ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

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يذكر أن دييجو جودين قد اتفق رسميًا مع إنتر ميلان الإيطالي على الانضمام إلى صفوف النيراتزوري بداية من الموسم المقبل.  

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