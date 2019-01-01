جودين يثير الذعر في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة يوفنتوس

رغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة..

تلقى أتلتيكو مدريد خبراً مؤسفاً في توقيت حرج بإصابة مدافعه الأوروجوياني دييجو جودين.

جاء ذلك عقب اضطراره لمغادرة التدريبات، قبل 4 أيام من مواجهة يوفنتوس الإيطالي في ملعبه بتورينو.

وشوهد اللاعب وهو يعرج في طريقه للخارج، إلا أن صحيفة موندو ديبورتيفو قد أوضحت أن الإصابة لا تبدو خطيرة.

يذكر أن أتلتيكو كان قد فاز على يوفي ذهاباً بهدفين دون رد، حيث سجل جودين الهدف الثاني.

وتأهل حتى الآن كل من أياكس وتوتنهام هوتسبر وبورتو ومانشستر يونايتد إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية، بانتظار تحديد البقية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.