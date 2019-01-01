جودين: نستعد لمواجهة يوفنتوس أفضل مما ينبغي

جودين يتحدث عن الحياة في ميلانو ومواجهة يوفنتوس المنتظرة وأتلتيكو مدريد الجديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد المدافع الأوروجوياني دييجو جودين نجم نادي إنتر أنه رفقة زملائه في الفريق يحضرون بشكل قوي للمباراة المنتظرة أمام يوفنتوس في ديربي إيطاليا الأول الذي يشارك فيه.

ويستعد إنتر لاستضافة يوفنتوس على ملعبه جيوسيبي مياتزا في السادس من أكتوبر المقبل، وبعد 4 أيام فقط من مواجهة أخرى منتظرة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال دييجو جودين إن إنتر مقبل على فترة صعبة يجب عليه التحلي بالقوة والخبرة من أجل تجاوزها بأفضل طريقة ممكنة، مؤكدًا قدرة الفريق على القيام بذلك.

وأضاف: "نستعد لديربي إيطاليا بأفضل طريقة ممكنة، وكذلك لمباراة برشلونة، دون أن ننسى المواجهة المقبلة لنا أمام سامبدوريا، هي مواجهة بثلاثة نقاط أيضًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 27, 2019

وتابع: "في كرة القدم عليك أن تواكب التحديات، الحياة في ميلانو تختلف عنها في مدريد وكذلك اللعب لإنتر مختلف عن اللعب لأتلتيكو من حيث المتطلبات والأدوار"

وأردف: "كونتي مثل سيميوني، كلاهما مدرب كبير ولكن يختلفان في المنهجية ورؤية كل منهما لكرة القدم، أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي أكثر قوة ومن الممكن أن يتوجوا بالدوري، سأتابع مباراة ديربي مدريد بالطبع"

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يذكر أن إنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي برصيد 15 نقطة من 5 مباريات لعبها بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلالهم.