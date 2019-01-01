جودين يعد الجمهور بالقتال وكوكي يساند سيميوني بعد توديع دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات دييجو جودين وكوكي وساؤول عقب الخسارة من يوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد دييجو جودين وساؤول نيجيز وكوكي، لاعبو أتلتيكو مدريد، أنّ يوفنتوس استحق الفوز في ثمن النهائي والتأهل للدور المقبل مشيرين إلى القتال في بطولة الدوري الإسباني.

كريستيانو رونالدو توهج أمام الروخي بلانكوس وسجل ثلاثية ليعود البيانكونيري من خسارة في الذهاب بثنائية نظيفة.

وقال كوكي في تصريحات عقب المباراة: "لقد كانت ليلة معقدة للغاية والمنافس لعب بصورة أفضل منا وانتصروا في كل الثنائيات يجب علينا توجيه التحية لهم والبحث عن تصحيح الأخطاء".

وتابع: "يوفنتوس كان الأكثر حماسًا وصخبًا واستحق التأهل، طلب منا دييجو سيميوني أنا نتحد كالمعتاد ونحاول القتال في الدوري الإسباني وخطف نقاط من برشلونة على أمل العودة الموسم المقبل للتشامبيونزليج".

من جانبه علّق ساؤول على الهزيمة بقوله: "ارتكبنا العديد من الأخطاء ولم نحاول تهديد مرمى يوفنتوس بينما المنافس كان الأفضل في جميع الأمور ويستحق التأهل دون أي شك".

دييجو جودين، قائد الروخي بلانكوس، أرجع سبب الهزيمة إلى أنّ الفريق لم يقم بالمد الهجومي اللازم وخاصة بعد استقبال الهدف الأول ثم الثاني".

واختتم: "كنا نعرف صعوبة المباراة ولكن لم نتعامل معها بصورة مناسبة، وأقول للجمهور إننا سنقاتل حتى نهاية الموسم في الليجا ونأمل تحقيق شيء لإسعادهم".

وكان كريستيانو رونالدو قد علّق على التأهل بقوله إنّ مهمته الرئيسية في فريق يوفنتوس هو تقديم هذا الأدء في ليالي دوري أبطال أوروبا وجلب ذات الأذنين.

ولم تحقق السيدة العجوز البطولة منذ 1996 رغم الوصول للنهائي في أكثر من مناسبة آخرها في عام 2017 وخسارة اللقب أمام ريال مدريد.

أياكس وتوتنهام ومانشستر يونايتد وبورتو ومانشستر سيتي سبقوا يوفنتوس لدور الثمانية ومتبقي الآن مرشحين بين برشلونة وليون وليفربول وبايرن ميونخ.