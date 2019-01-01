جوتي: ميسي موهوب أكثر من كريستيانو رونالدو

تعرف على رأي جوتي في المقارنة بين ميسي وكريستيانو رونالدو

أكد جوتي، أسطورة ريال مدريد والمدير الفني لنادي بشكتاش التركي، أن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أكثر موهبة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

ميسي يتساوى مع كريستيانو رونالدو في جائزة الكرة الذهبية والتي سيطر عليها الثنائي لعشر سنوات.

وقال جوتي في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مؤخرًا فضلت ميسي على رونالدو رغم تقديري الكبير للأخير ولكن البرغوث أكثر موهبة".

وأوضح: "الثنائي عظيم للغاية؛ ميسي موهوب ورونالدو هداف وأكثر طموحًا، إنّه لاعب صنع نفسه ونجح في عصر البرغوث أن يحقق 5 كرات ذهبية".

صاحب الـ 42 عامًا أشار إلى أنّ ريال مدريد يفتقد لخدمات كريستيانو وخاصة في المباريات الكبيرة لأنّه كان عامل حسم مهم في الأوقات الصعبة.

وأردف: "لو أنني توليت ريال مدريد في الموسم الجاري لربما الأمور كانت اختلفت، لكنني لا أحب الحديث عن الماضي وأفكر فيما أقوم به الآن فقط وسعيد جدًا في بشكتاش".

ضيوف يتحدث عن أصعب خصومه 🗣️ pic.twitter.com/PQgqJugp4u — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وواصل: "عودة زين الدين زيدان للملكي أدهشتني كثيرًا، صحيح أنّه قدم الكثير للفريق لكنّه لم يبتعد طويلًا، كما أنّ الصداقة بينه وبين فلورنتينو بيريز ساعدت على إتمام الأمر. الجمهور راضي عن عودته وهذا الأهم".

واختتم: "ريال مدريد يحتاج لبعض الصفقات في الصيف ولكن يجب التفكير في الأولويات لأنّ النادي لن يستطيع التعاقد مع هذا الكم الهائل من اللاعبين. الأمر يحتاج خطة واضحة".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد تعاقد مع إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.