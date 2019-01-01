جوتزه يفتح الطريق أمام أرسنال للانضمام لهم

ماريو جوتزه نجم بروسيا دورتموند الألماني يفتح الطريق لمغادرة النادي خلال هذا الصيف للعب خارج ألمانيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

فتح اللاعب الألماني ماريو جوتزه نجم فريق بروسيا دورتموند الطريق أمام فكرة مغادرة البوندزليجا في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه سيحب فكرة تجربة اللعب خارج ألمانيا للمرة الأولى في حياته بعد كل الوقت الذي أمضاه هناك.

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ليفاندوفسكي يعرف الطريق جيدًا إلى الشباك 🥅 pic.twitter.com/hIYiyBXW9e — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يوليو ٢٠١٩

وقال جوتزه: "أنا الآن ألعب الموسم العاشر لي في الدوري الألماني، لذلك من المنطقي أن تنال الفرق الأجنبية واللعب في الخارج حيز من تفكيري".

وأضاف: "كلاعب كرة قدم لديك القدرة دومًا على اللعب في أي بلد في العالم، لقد كان هناك عدة محادثات مع بروسيا دورتموند بالفعل، لدي موسم في عقدي مع الفريق، وأشعر بالراحة بشكل كامل".

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وعن عودة هومليس: "لقد عملنا معًا كثيرًا من قبل، وخضنا العديد من الأشياء التي لا يمكن نسيانها مثل كأس العالم، وحققنا الفوز بألقاب في الدوري والكأس سويًا، هو لاعب وشخص مذهل".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت جوتزه بالرحيل عن بروسيا دورتموند هذا الصيف لينضم لصفوف أرسنال الإنجليزي.