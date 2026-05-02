جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن .. قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في المنتخب الوطني

تقام النسخة الأولى من جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية، مقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وستكون جميع الجوائز، مقدمة من مجموعة روشن، بالشراكة مع منصة إنديفيزا.

ولا تقتصر جوائز كرة القدم النسائية في السعودية، على الحفل الرسمي فقط، إذ ستُدعَم بسلسلة من المواد الإعلامية عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو باللغة العربية، والتي تشمل "جول" و"كووورة" و"إنديفيزا، وتصل هذه المنصات مجتمعة إلى أكثر من 170 مليون مشجع ناطق بالعربية شهرياً، من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز، يوم 13 مايو، عقب نهاية موسم الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2025-2026.

ما فئات جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية مقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

أفضل لاعبة في العام

أفضل لاعبة شابة في العام

أفضل لاعبة دولية في العام

أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام

هدف العام

فريق العام (أفضل لاعبة في كل مركز)

اختيار قائمة أولية مكونة من 7 لاعبات لكل جائزة، باستثناء جائزة هدف العام.

ما هي آلية التصويت في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية مقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

يتم اختيار هذه القوائم، من طرف لجنة مختصة تضم صحفيي موقع إنديفيزا، ولجنة تقنية من أطر مختلفة.

وفيما يتعلق بنظام التصويت، تتمثل المرحلة الأولى، في الإعلان عن القوائم الأولية يوم 20 أبريل/نيسان، ثم فتح باب التصويت للجمهور، مع غلق التصويت يوم 30 من نفس الشهر.

وستبدأ المرحلة الثانية، بالإعلان عن القوائم المصغرة يوم 1 مايو/آيار، وكل قائمة ستضم 3 أسماء.

ثم سيتم فتح تصويت جديد لمدة 10 أيام، وغلقه في العاشر من مايو/آيار.

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية مقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟





أعلنت إنديفيزا عن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في كرة القدم السعودية وجاءت كالآتي:

المرشحة الأولى هي البندري مبارك مهاجمة فريق الهلال وتعتبر هدافة المنتخب السعودي للسيدات عبر اللعب في مركزي الجناح ورأس الحربة، كما جاءت فدوى خالد لاعبة جناح فريق الأهلي ضمن القائمة، وتلعب بمركز الجناح الأيمن بالمنتخب السعودي للسيدات.

ولا ننسى سارة الحمد لاعبة الظهير الأيمن في فريق النصر وتمكنت من حمل شارة القيادة في بعض مباريات المنتخب السعودي للسيدات، بالإضافة إلى صبا توفيق لاعبة الوسط في فريق الاتحاد وأيضاً مهاجمة بالمنتخب السعودي للسيدات.

بالإضافة إلى رغد مخيزن قلب دفاع فريق القادسية وتمتلك القدرة على اللعب في مركزي الدفاع والمحور بالمنتخب السعودي للسيدات، ولانا عبد الرزاق لاعبة الوسط في فريق الاتحاد وتعتبر من أهم صانعات الأهداف بالمنتخب السعودي للسيدات لقدرتها على تنفيذ الكرات الثابته

وأخيرًا منى عبد الرحمن حارسة مرمى النصر وتعتبر الحارسة الأساسية بالمنتخب السعودي للسيدات.

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في جوائز إنديفيزا السعودية مقدمة من مجموعة روشن

اللاعبة الجنسية الفريق البندري مبارك سعودية الهلال فدوى خالد سعودية الأهلي سارة الحمد سعودية النصر صبا توفيق سعودية الاتحاد رغد مخيزن سعودية القادسية لانا عبد الرزاق سعودية الاتحاد منى عبد الرحمن سعودية النصر

متى موعد الإعلان عن الفائزات بجائزة أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية مقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟





يتم الإعلان عن الفائزات يوم 13 مايو المقبل، خلال حفل رسمي في الرياض.