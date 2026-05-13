جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن: ليلة تاريخية لتتويج نجمات الموسم.. كل الفائزات والنتائج!

شهدت العاصمة الرياض ليلة استثنائية احتفاءً بنجمات كرة القدم في حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأقيمت مراسم الحفل اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 في مقر المجموعة لتكريم اللاعبات اللواتي تألقن طوال منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات لموسم 2025-2026.

وجمعت الاحتفالية نخبة من الوسط الرياضي والإعلامي لتسليط الضوء على الطفرة النوعية التي تعيشها الرياضة النسائية في المملكة.

أدريانا سيلفا تحصد جائزة أفضل لاعبة في العام

توجت النجمة البرازيلية أدريانا سيلفا مهاجمة فريق القادسية بجائزة أفضل لاعبة في العام بعد أداء فني مبهر جعلها مطمعاً لأنظار المتابعين طوال العام.

وحلت في المركز الثاني قائدة فريق النصر ماريا إدواردو بينما جاءت الفرنسية خيرة حمراوي لاعبة وسط فريق الهلال في المركز الثالث.

وقد استندت النتائج إلى معايير فنية دقيقة وتصويت جماهيري واسع عكس القيمة الكبيرة التي قدمتها هذه الأسماء في الملاعب السعودية.

ليان أمير اليافعي تقتنص جائزة أفضل لاعبة شابة

في فئة المواهب الصاعدة ظفرت ليان أمير اليافعي لاعبة فريق الاتحاد بجائزة أفضل لاعبة شابة في العام بعد منافسة قوية مع أبرز المواهب الوطنية.

وحلت فاطمة منصور لاعبة فريق الهلال في المركز الثاني تلتها زميلتها في الفريق ذاته لمار محمد التي جاءت في المركز الثالث.

خيرة حمراوي تتصدر فئة اللاعبات الدوليات

حسمت الفرنسية خيرة حمراوي لاعبة فريق الهلال جائزة أفضل لاعبة دولية في العام بعد موسم قدمت فيه دروساً في القيادة وصناعة اللعب وسط الميدان.

وجاءت النيجيرية عزيزات أوشوالا مهاجمة فريق الهلال في المركز الثاني بينما حلت البرازيلية كاثلين سوزا مدافعة فريق النصر في المركز الثالث.

لانا عبد الرزاق الأفضل في المنتخب الوطني

على صعيد المنتخب الوطني السعودي نالت لانا عبد الرزاق لاعبة فريق الاتحاد جائزة أفضل لاعبة في المنتخب بعد دورها المحوري في تشكيلة الأخضر.

وحلت صبا توفيق لاعبة فريق الاتحاد في المركز الثاني تلتها رغد مخيزن مدافعة فريق القادسية في المركز الثالث.

جوائز أخرى

فيما ذهبت جائزة "أيقونة الأناقة" إلى صبا توفيق؛ نجمة نادي الاتحاد، لتأثيرها الكبير في مجالات الموضة عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مختلف المناسبات.

بالانتقال لجائزة "المرأة الأكثر تأثيرًا في العام" فكانت من نصيب مرام البتيري.

بينما نالت سارة العواد؛ مؤسسة فريق "NTL"، بجائزة "أفضل بطلة محلية للعام"، بعدما حقق فريقها انتشارًا واسعًا في المملكة.

أما جائزة "أفضل قيادية" فحصلت عليها دنا رجب؛ مدربة نادي العلا، كواحدة من الكفاءات التدريبية النسائية البارزة في المملكة العربية السعودية.

تغطية إعلامية وشراكة استراتيجية

أقيم الحفل في مقر مجموعة روشن بمدينة الرياض لتعزيز الدعم المقدم لكرة القدم النسائية بالتعاون مع منصة إنديفيزا.

وحظي الحدث بمتابعة واسعة عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو التي تشمل منصات جول وكووورة وإنديفيزا حيث تصل هذه المنصات إلى أكثر من 170 مليون مشجع شهريًّا من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع داخل المملكة العربية السعودية مما يجعل هذه الجوائز المنصة الأبرز للاحتفاء بنجاحات الكرة النسائية.



