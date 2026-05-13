جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن.. ليان اليافعي تتوج بجائزة أفضل لاعبة شابة في العام

فازت ليان أمير اليافعي لاعبة فريق الاتحاد بجائزة أفضل لاعبة شابة في العام ضمن حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقدمت الموهبة السعودية الشابة أداءً متميزًّا طوال منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات لموسم 2025-2026.

ونجحت ليان اليافعي في إثبات جدارتها من خلال فعاليتها الهجومية الكبيرة وقدرتها على صناعة الفرص رغم لعبها في مركز الظهير الأيمن مما جعلها تبرز كأحد أهم الوجوه الواعدة في سماء الكرة السعودية.

منافسة قوية على المراكز الثلاثة الأولى

شهدت هذه الفئة صراعًا محتدمًا بين ثلاث مواهب برزت بشكل كبير خلال العام الماضي.

وحلت فاطمة منصور لاعبة فريق الهلال في المركز الثاني بعد تقديمها لمستويات ثابتة ومتميزة في مركزي الظهير الأيمن ووسط الملعب.

وفي المركز الثالث جاءت زميلتها في فريق الاتحاد لمار محمد التي لفتت الأنظار بمهارتها في مركز الجناح وقدرتها على صناعة الأهداف لزميلاتها.

واعتمدت النتائج النهائية على تقييمات لجنة مختصة تضم نخبة من المحللين بالإضافة إلى تصويت الجمهور عبر المنصات الرسمية.

احتفاء استثنائي في العاصمة الرياض

أقيمت مراسم توزيع الجوائز في مقر مجموعة روشن بمدينة الرياض بحضور شخصيات رياضية بارزة للاحتفاء بنجاحات الكرة النسائية في المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الجوائز ثمرة تعاون بين مجموعة روشن ومنصة إنديفيزا لتعزيز الحراك الرياضي النسائي وتسليط الضوء على الإنجازات المحلية.

وتحظى الفعالية بتغطية إعلامية واسعة من شبكة فوتبولكو التي تضم منصات جول وكووورة وإنديفيزا وتصل لأكثر من 170 مليون مشجع في المنطقة العربية.



