جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن.. إعلان الفائزات بجائزة فريق العام

فازت قائمة من 11 لاعبة متألقة بجائزة أفضل فريق العام ضمن حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وضمت القائمة الفائزة بالجائزة كلًا من: ليا لو غاريك (القادسية)، لينا بوساحة (الاتحاد)، ريان ماتشادو (القادسية)، كاثلين سوزا (النصر)، سارة الحمد (النصر)، منى عبد الرحمن (النصر)، أدريانا سيلفا (القادسية)، كلارا لوفانجا (النصر)، نعومي كاباكابا (الأهلي)، ماريا إدواردا (النصر)، خيرة حمراوي (الهلال).





اللاعبة النادي والإنجازات منى عبد الرحمن حارسة المرمى في فريق النصر وساهمت بشكل كبير في فوز فريقها بلقب الدوري سارة الحمد لاعبة الظهير الأيمن في فريق النصر وتعتبر من العناصر الهامة في صناعة الأهداف لزميلاتها المهاجمات كاثلين سوزا قلب دفاع فريق النصر وتجيد تسجيل الأهداف عندما تتقدم للأمام لمساندة زميلاتها المهاجمات ريان ماتشادو قلب دفاع فريق القادسية وقائدة للفريق في الموسم الحالي من الدوري السعودي الممتاز للسيدات ليا لو غاريك لاعبة الوسط في فريق القادسية وتعتبر من أكثر اللاعبات صناعة للأهداف عبر تمريراتها الحاسمة لينا بوساحة لاعبة الوسط في فريق الاتحاد ومنتخب الجزائر وتجيد الجمع بين تسجيل الأهداف وصناعتها ماريا إدواردو قائدة فريق النصر وتجيد اللعب في أكثر من مركز بالدفاع والوسط والهجوم خيرة حمراوي لاعبة الوسط في فريق الهلال وتجيد الربط بين الدفاع والوسط وصناعة الأهداف بتمريراتها الحاسمة كلارا لوفانجا مهاجمة فريق النصر وتعتبر هدافة الفريق في الدوري السعودي الممتاز للسيدات نعومي كاباكابا لاعبة الجناح في فريق الأهلي وتعتبر من هدافات الفريق بالدوري السعودي الممتاز للسيدات أدريانا سيلفا مهاجمة فريق القادسية ومنتخب البرازيل وتجيد اللعب أيضاً في مركز الجناح





احتفاء استثنائي في العاصمة الرياض

أقيمت مراسم توزيع الجوائز في مقر مجموعة روشن بمدينة الرياض بحضور شخصيات رياضية بارزة للاحتفاء بنجاحات الكرة النسائية في المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الجوائز ثمرة تعاون بين مجموعة روشن ومنصة إنديفيزا لتعزيز الحراك الرياضي النسائي وتسليط الضوء على الإنجازات المحلية.

وتحظى الفعالية بتغطية إعلامية واسعة من شبكة فوتبولكو التي تضم منصات جول وكووورة وإنديفيزا وتصل لأكثر من 170 مليون مشجع في المنطقة العربية.



