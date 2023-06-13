جواو كانسيلو وهدف ريال مدريد .. خطة ديكو لدعم الظهير الأيمن في برشلونة!

ديكو قرر أن يتحرك في أسرع وقت لتدعيم مركز الظهير الأيمن في برشلونة..

عاد نادي برشلونة الإسباني من جديد ليستهدف تدعيم مركز الظهير الأيمن، أحد المراكز التي يعاني منها "البلوجرانا" بشدة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن البرتغالي ديكو، الذي من المنتظر الإعلان عن تسلمه مقاليد منصب المدير الرياضي في برشلونة، بدأ بالفعل تحركاته لدعم هذا المركز الحساس.

الصحيفة كشفت أن هدف ديكو الأول لدعم مركز الظهير الأيمن هو مواطنه جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة في ظل محاولات النادي الإنجليزي للتخلص منه.

خطة برشلونة بشأن كانسيلو هي استعارته من مانشستر سيتي لمدة عام مع تضمين خيار شراء في العقد، وهو الأمر الذي قد لا يناسب إدارة النادي الإنجليزي.

وإذا لم تنجح الخطة مع كانسيلو، فإن برشلونة سيتجه إلى إيفان فريسنيدا ظهير نادي بلد الوليد الذي يبلغ من العمر 19 عامًا فقط.

الاتجاه نحو فريسنيدا بالتحديد يأتي لأنه أحد أبرز اللاعبين الشباب في هذا المركز، ويحاول برشلونة استغلال حقيقة انخفاض الشرط الجزائي في عقده مع بلد الوليد إلى 20 مليون يورو فقط بعد هبوط الفريق الأندلسي إلى دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

لكن المشكلة الرئيسية في هذه الصفقة هي أن فريسنيدا لاعب مرغوب للغاية في أوروبا كلها بسبب مستواه، ويعد ريال مدريد أيضًا من الأندية المهتمة بخدماته.

التقرير أشار إلى أن اسم فريسنيدا يأتي على طاولة العديد من الأندية، مثل بوروسيا دورتموند الألماني، وأكد وكيله أن ما يصل إلى 30 ناديًا قد سألوا عن إمكانية التعاقد معه، مثل نيوكاسل، وميلان، وآرسنال.