جواو فيليكس يواجه خطر الغياب عن ديربي مدريد

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بات في حكم المؤكد غياب جواو فيليكس، نجم فريق أتلتيكو مدريد، عن مباراة ديربي العاصمة الإسبانية، أمام ريال مدريد.

ويحل الأتلتي ضيفًا على ريال مدريد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الإسباني.

وقال أتلتيكو مدريد، في بيان رسمي: "جواو فيليكس يعاني من إصابة عضلية في الساق اليمنى، والتي تعرض لها خلال مواجهة ليجانيس، الأحد الماضي".

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وأضاف البيان: "جواو لم يتخلص من الألم، وبعد الاختبارات التي خضع لها، لا يزال يشعر بانزعاج، وهو ما أجبره على الغياب عن التدريبات الجماعية يومي الثلاثاء والأربعاء".

ولم يحدد البيان المدة التي يحتاجها الدولي البرتغالي من أجل التعافي، مكتفيًا بعبارة: "في انتظار التطورات".

وفي السياق ذاته أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن فيليكس سيغيب عن مباراة الديربي، أمام متصدر الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس، بسلم ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد، صاحب الصدارة.