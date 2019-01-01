جواو فيليكس يتربع على عرش البرتغاليين في الدوري الأوروبي

بنفيكا يتقدم بفضل فيليكس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح بنفيكا البرتغالي في التقدم أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدف من ضربة جزاء من توقيع النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس.

وجاء الهدف من ركلة جزاء، تسببت في طرد مدافع الضيوف الألمان، ليهز شباك الحارس كيفين تراب.

وأصبح فيليكس أصغر لاعب يسجل هدفًا لبنفيكا في الدوري الأوروبي عبر تاريخ مشاركته بعمر الـ19 عامًا و152 يومًا.

كما أصبح أصغر لاعب برتغالي سجل هدفًا في الدوري الأوروبي.

حيث يتألق النجم الشاب منذ بداية الموسم بقميص النسور، مسجلاً 11 هدفًا في جميع المسابقات.

جواو فليكس .. تذكروا هذا الاسم جيدًا 👌

🇵🇹 البرتغالي -الموهوب- صاحب الـ 19 عامًا سجّل أول اهدافه الأوروبية للتو مع بنفيكا 🎯#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/jpa8xbPht8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

كما ساهم في تسجيل 15 هدفًا الموسم الحالي بتسجيل 11 وصناعة 4 في جميع المسابقات.

وشارك فيليكس في 5 مباريات بالدوري الأوروبي عقب انتقال فريقه لها بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ وأياكس.