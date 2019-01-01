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الدوري الأوروبي

جواو فيليكس يتربع على عرش البرتغاليين في الدوري الأوروبي

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Getty Images
بنفيكا يتقدم بفضل فيليكس
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح بنفيكا البرتغالي في التقدم أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدف من ضربة جزاء من توقيع النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس.

وجاء الهدف من ركلة جزاء، تسببت في طرد مدافع الضيوف الألمان، ليهز شباك الحارس كيفين تراب.

وأصبح فيليكس أصغر لاعب يسجل هدفًا لبنفيكا في الدوري الأوروبي عبر تاريخ مشاركته بعمر الـ19 عامًا و152 يومًا.

كما أصبح أصغر لاعب برتغالي سجل هدفًا في الدوري الأوروبي.

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حيث يتألق النجم الشاب منذ بداية الموسم بقميص النسور، مسجلاً 11 هدفًا في جميع المسابقات.

كما ساهم في تسجيل 15 هدفًا الموسم الحالي بتسجيل 11 وصناعة 4 في جميع المسابقات.

وشارك فيليكس في 5 مباريات بالدوري الأوروبي عقب انتقال فريقه لها بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ وأياكس.

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