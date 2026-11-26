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وجه الإعلامي عبد الله فلاته، رسالة تحذير من التعامل مع ملف البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على غرار النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي رحل مؤخرًا عن الهلال، كما ردّ على نظرية أن الاتحاد لم يتعامل مع ملف إدارة الأموال بالشكل الصحيح، والدليل في اللاعب همام الهمامي.

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ملف فيليكس مع النصر

وأشار برنامج "نادينا"، إلى أن النصر توصل إلى اتفاق مع جواو فيليكس، لتفعيل بند تمديد عقده حتى عام 2029، حيث يملك "العالمي" حق تجديد عقده لموسمين إضافيين، مقابل 20 مليون يورو، كبند يُفعل تلقائيًا، في حالة عدم إشارة اللاعب بالرغبة في الاستغناء عنه حتى نهاية مايو.

وتمثل الجدل فيما ذكرته "الرياضية"، بأنه في حالة استمرار فيليكس، سيتم تقسيم قيمة الانتقال إلى تشيلسي، التي تقدر إجمالًا بـ50 مليون يورو، وتنخفض إلى 30 مليون، إذا قرر النصر "نقض" البند خلال المهلة المحددة، علمًا بأن رغبة النصر واضحة في الإبقاء على النجم البرتغالي لموسمين، مع زيادة راتبه من 10 إلى 12.5 مليون يورو، ومزايا إضافية لم تكن ضمن الاتفاق الأصلي، الأمر الذي أحدث ضجة، بشأن وضع صفقة فيليكس، وإعارته "المطوّلة" من تشيلسي.

"لا ترتكبوا خطأ بنزيما"

وأكد فلاته، عبر برنامج "المنصة"، على فضائية ثمانية، أن جواو فيليكس يمثل قيمة للدوري السعودي، وليس النصر فقط، ولكن يجب أن يتم التعامل مع مسألة بقائه، بشكل أفضل من طريقة التعامل مع كريم بنزيما، حينما قرر الرحيل عن الاتحاد، والانتقال إلى الهلال، في الفترة الشتوية الماضية، مبينًا أن حل أزمة فيليكس، يجب أن يكون داخل ناديه، وأن يظل اللاعب في قلعة العالمي، حتى لا يتكرر خطأ الفرنسي، على حد قوله.

وحول أزمة النصر "المالية"، وكيف يتعامل مع بند استمرار فيليكس، قال فلاته مازحًا "نعطيهم أموالًا" في إشارة إلى الاتحاد، فيما استدرك بأن الأندية لا تستطيع العيش على مواردها، فيما عدا الهلال، ولكن لا يجب الحديث عن انتقال محتمل من فيليكس إلى الزعيم، حتى لا يدخل الجميع في متاهة جديدة.

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رحيل همام الهمامي

واستغلّ الإعلامي تركي العجمة، تصريحًا سابقًا من عبد الله فلاته، بشأن رفض طلب همام الهمامي بالحصول على 5 ملايين ريال، ليفضّل التعاقد مع روجر فيرنانديز مقابل 32 مليون ريال، ليوجه سؤالًا حول ما إن كانت أزمة الاتحاد في طريقة إدارته لأمواله.

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وردّ فلاته بالنفي على ذلك الأمر، مؤكدًا أن الاتحاد لا يملك أموالًا كي يسيء إدارتها، واصفًا الأمر بقوله "أنا على البلاطة"، مستشهدًا بضعف صفقات الاتحاد في الفترة الصيفية، واضطر لبيع موسى ديابي، الذي يعد أهم لاعب لديه، من أجل توزيع أمواله على الصفقات، ولم يتمكن من حسم صفقة أنيس الحاج موسى من فينورد، والنتاج كان ديون لوبي وريتشارد ريوس "المصاب" الآن.

ووجه فلاته توقعًا صادمًا بشأن مصير الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أن لن يكون قادرًا على التأهل برفقة المراكز الثمانية الأولى، إلى المرحلة المُقبلة، كونه لم يدعم ذاته بالصفقات، مضيفًا أن وضعه هو والأهلي يثير الخوف، خاصة مع عودة ضغط المباريات باستئناف مسابقة دوري روشن السعودي.

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ونوّه فلاته بأن مشكلة الأهلي ليس في عناصر اللاعبين مثل الاتحاد، وإنما في طريقة تفكير المدرب، الذي وصفه بأنه سحب جميع لاعبيه بعدما كان الفريق متقدمًا أمام الشمال القطري، وسلم المباراة لمنافسه حتى خسر، بينما قال إن ما يعوّض العميد عن أزمته العناصرية هو أنه صاحب أعلى وجود جماهيري في دوري النخبة.