جواو فيلكس يتعرض لإصابة قاسية في ظهوره الأول مع أتليتكو مدريد

أنباء سيئة لمشجعي الهنود الحمر

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

هبطت صاعقة فوق رأس المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بتعرض أغلى لاعب في تاريخ أتليتكو مدريد جواو فيلكس، لإصابة سيئة أثناء مشاركته في ظهوره الودي الأول مع فريقه الجديد.

وألمت الإصابة بالشاب البرتغالي بعد مرور 28 دقيقة فقط من أحداث اللقاء الودي ضد نومانسيا، وذلك بتلقيه ضربة موجعة في الفخذ، على إثرها سقط أرضًا ولم يستطع استكمال المباراة.

واضطر المُلقب بكريستيانو رونالدو الجديد، لمغادرة المستطيل الأخضر، تاركًا مكانه للمرشح بقوة للانتقال إلى صفوف ميلان أنخيل كوريا، كأسوأ خبر للتشولو وجماهير الهنود الحمر، قبل ساعات قليلة على الرحلة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال معسكر الاستعداد للموسم الجديد.

وحتى الآن، لم يكشف النادي موقف مهاجم بنفيكا السابق، من السفر إلى بلاد العم سام، وذلك لحاجته لبعض الوقت، لمعرفة نتائج الفحص الطبي، للتأكد من سلامته قبل الرحلة المقرر لها بعد غد الاثنين.

السؤال الأصعب حاليًا بعد انتهاء الموسم وجميع البطولات القارية.. من يستحق جائزة الكرة الذهبية؟ 🌟 pic.twitter.com/CH2dboYhUj — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وجاء جواو فيلكس، ضمن مجموعة من الصفقات المستقبلية الواعدة التي أبرمها النادي العاصمي، مثل كيران تريبير، ماركو ليورينتي لودي وآخرون، لكن يبقى الشاب البرتغالي اللاعب الأغلى في تاريخ النادي، بعدما كبد الخزينة حوالي 120 مليون، لإطلاق سراحه مع ملعب "الضوء".