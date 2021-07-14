"جواز كورونا" خطة مرور الجماهير إلى الملاعب في الدوري الإنجليزي

جواز كورونا المروري خطة الحكومة الإنجليزية لعودة الجماهير إلى الملاعب.

ربما سيتعين على الجماهير التي تنوي الدخول إلى الملاعب الإنجليزية في أولى جولات الدوري الاستعانة بكورونا باسبور "جواز مرور كورونا".

كيف ستعود الملاعب إلى كامل سعتها في إنجلترا؟

أعلن في وقت سابق عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" في الموسم المقبل بسعة استيعابية كاملة للملاعب؛ لتكون أول مرة في البريميرليج منذ جائحة كورونا.

وتتوقع الصحف الإنجليزية أن تشجع الحكومة استخدام شهادات تلقي لقاح كورونا للجمهور الذي سيحضر الأحداث الرياضية الكبرى مع ارتداء الأقنعة لكن حتى الآن لم يصدر أي تكليف بذلك.

وتأتي الخطوة الجديدة للحكومة الإنجليزية بعد مخاوف من رئيس الوزاء البريطاني، بوريس جونسون، من أن التجمعات الكبرى قد تعيد نشر فيروس كورونا في الوقت الذي تتخفف فيه المملكة من الإجراءات الاحترازية يوم 19 يوليو، كما حث بوريس على استخدام جواز كورونا.

كما يظهر خطر "متحور دلتا" من فيروس كورونا في المملكة المتحدة وحول العالم وهو نسخة أكثر خطورة من الفيروس.

ما وثيقة كورونا؟

تشبه وثيقة أو جواز كورونا، جواز السفر بين البلدان، لكن جواز مرور كورونا تمنحه السلطات الصحية في إنجلترا لتثبت أن الشخص تلقى جرعتي لقاح كورونا ومسحته سلبية.

الوزير البرلماني مايكل جوف قال في وقت سابق إن وثيقة مرور كورونا قد تمنح للملاعب التي تزيد سعتها عن 20 ألف مشجعًا.

وكان لاعبو الدوري الإنجليزي بعد عودة المسابقة عقب توقف فيروس كورونا قد استخدموا جواز مرور كورونا للدخول إلى الملاعب للعب المباريات ولإثبات سلبية مسحتهم.

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