جوارديولا يوضح أسباب عدم مشاركة محرز مع سيتي

محرز خطف هدف الانتصار أمام بورنموث

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشار بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لأهمية الهدف الذي أحرزه لاعبه رياض محرز أمام بورنموث ووضح السبب وراء عدم مشاركته أساسياً الفترة الأخيرة.

وشارك محرز كبديل بعد إصابة كيفين دي بروينة ليسجل هدف فريقه الوحيد في الفوز على بورنموث والصعود لقمة ترتيب البريميرليج.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هدف مهم للغاية لنا وله، هو يعرف أنه عليه التنافس مع بيرناردو وسترلينج، عليه أن يكون جاهزاً".

وأضاف: "هو شخص إيجابي ويعرف أن وقته سيأتي لأننا نلعب عديد المباريات، لا أشك في قدراته، وعقليته شرسة ولكن عليه أن يتفهم أين هو".

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وواصل بيب: "هو في فريق أحرز 100 نقطة الموسم الماضي وكل مباراة يحارب ويلعب، أمامه ليروي، أحد أهم لاعبي الفريق العام الماضي، بيرناردو، الأفضل هذا الموسم، ورحيم، لاعب رائع".

وحول بيب حديثه إلى إصابة دي بروينة: "أتمنى أن يعود قريباً ولكن الأهم البديل، نحارب كل ثلاثة أيام، نملك أسبوعاً حتى اللقاء المقبل، ولكن في أبريل الجدول مخيف".

وختم: "من الجيد الحضور في كل البطولات، فزنا ببطولتين حتى الآن والآن نتصدر ونلعب في دوري الأبطال والكأس، لو ليفربول فاز سنهنئه، ولكن لن نستسلم، اليوم كانت لحظة خاصة".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب بانتظار لقاء ليفربول أمام إيفرتون في ديربي المدينة، وانتصار الريدز يعيده للقمة بفارق نقطة.