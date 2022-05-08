جوارديولا يهاجم صحفي: إنجاز الدوري الإنجليزي قليل؟!

رفض الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فكرة التقليل من إنجازه في عدد مرات حصد لقب الدوري الإنجليزي.

جوارديولا أصبح قريبًا للغاية من حصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات، خاصة مع تعثر ليفربول بالتعادل 1-1 مع توتنهام في قمة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

تصريحات جوارديولا جاءت قبل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل التي تقام مساء الأحد على ملعب "الاتحاد"، ويحتاج فيها فريق المدرب الإسباني للفوز من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.

ماذا قال جوارديولا؟

جوارديولا، وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيوكاسل انزعج من سؤال أحد الصحفيين، الذي قال له: "بيب، إن فزت باللقب، سكون هذا اللقب الخامس في آخر خمس سنوات، وهو إنجاز رائع قليلًا".

ليرد جواريولا والانزعاج على وجهه: "قليلًا، قليلًا فقط، أليس هذا إنجازًا رائعًا؟".

ومع نهاية كلمته ضحك جوارديولا في محاولة لتلطيف الأجواء بعد أن أبدى انزعاجه في البداية.

ما هو وضع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

قبل مباراة نيوكاسل، يتساوى مانشستر سيتي في النقاط مع ليفربول متصدر الترتيب، لكن بطل الدوري الإنجليزي لعب مباراة أقل.

وإذا ما فاز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد، سينفرد فريق جوارديولا بصدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط، قبل ثلاث جولات على نهاية موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي.

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