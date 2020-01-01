جوارديولا يهاجم الفيفا: لا أحد يهتم باللاعبين، لا يجب أن نعاملهم كالماكينات

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يعرب عن غضبه من الاتحادات المحلية والدولية وروابط الأندية بسبب جداول المباريات.

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن غضبه الجام من طريقة تعامل الاتحادات المحلية والقارية وحتى الاتحاد الدولي مع جدول مباريات الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا، وأكد خلالها أن الفرق في حاجة للمزيد من فترات الراحة لتفادي الإصابات الخطيرة.

وقال جوارديولا: "هذه هي الحقيقة، ليس فقط في مانشستر سيتي بل في كل الأندية وكل البلاد، لا أحد يهتم باللاعبين على الإطلاق".

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وأضاف: "الجميع سواء في الاتحاد الدولي أو رابطة الأندية الإنجليزية أو الاتحاد الأوروبي يدافعون فقط عن أعمالهم ولا يهتمون بأي شيء آخر".

وأردف: "الكل حصل على فترة راحة بحد أقصى أسبوعين، والآن سيكون عليهم أن يلعبوا مرة كل ثلاثة أيام للـ 11 شهرًا القادمة".

وأكمل: "أتفهم تمامًا أننا نمر بفترة استثنائية بالنسبة للجميع في كل الصناعات سواء بالمطاعم أو المسارح والسنيمات والمتاحف، الكل يعاني ونحن لسنا الاستثناء".

وأنهى تصريحاته: "بعد التوقف الدولي كان لدينا ثلاث إصابات جديدة، هذا أمر لا يمكننا التحكم فيه لكن لا أحد يهتم باللاعبين، ولا يجب أن نعاملهم كالماكينات، بالوضع الحالي نحتاج بعض الشباب من الأكاديمية، فلدينا 13 لاعبًا فقط في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيستضيف نظيره ليستر سيتي مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعبه.