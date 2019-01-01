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كأس الاتحاد الإنجليزي

جوارديولا ينفي وجود خلاف مع ميندي

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Getty Images
تعرف على تصريحات بيب جوارديولا حول ميندي وأجويرو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، صعوبة التخلي عن بينجامين ميندي، لاعب الفريق، رغم إصاباته المتكررة خلال الموسم الماضي والحالي.

ميندي لم يشارك سوى في 12 مباراة فقط خلال الموسم الجاري مع مانشستر سيتي في جميع المباريات.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "لا يمكن الحكم على اللاعب لأنّه شارك لدقائق قليلة بسبب الإصابة، ولكني بالطبع سعيد بوجوده. إنّه شخص رائع ومرح ولديه قلب كبير".

وتابع: "لست غاضبًا منه بسبب كثرة الخروج وقضاء أوقات خاصة مع أصدقائه وشقيقه لأن كل إنسان لديه شخصيته والثقافة التي جاء منها".

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بيب أشار إلى أنّ فريقه يلعب لموسمين دون ظهير أيسر بسبب إصابة ميندي ولذلك أشرك فابيان ديلف ودانيلو وزيتشينكو في هذا المركز.

وأردف: "نحن بحاجة إليه. أتمنى أن يكون جاهزًا للفترة المتبقية من الموسم والمواسم المقبلة".

واختتم: "سيرجيو أجويرو لن يلعب سوى حينما يصبح في أفضل جاهزية فنية له وقد يغيب عن لقاء برايتون في نصف نهائي الكأس حتى لا نخاطر به".

مانشستر سيتي يواجه برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم، السبت.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ولديه مباراة أقل من المتصدر ليفربول.

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