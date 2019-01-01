جوارديولا يمارس عاداته ويلوم أجويرو بسبب هدف توتنهام

جوارديولا يحمل أجويرو مسؤولية هدف لاميلا في شباك مانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اعترض بيب جوارديولا على أدوار سيرخيو أجويرو الدفاعية خلال لقطة هدف توتنهام في شبك مانشستر سيتي.

وسجل أجويرو هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك توتنهام في شوط المباراة الأول والذي انتهى بتقدم السيتي بهدفين مقابل هداف واحد.

وبهذا الهدف، وصل أجويرو إلى 97 هدفًا بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج على ملعب الاتحاد فقط، ليعادل رقم ألان شيرار.

ولكن رفم ذلك، فإن بيب جوارديولا قام بإلقاء اللوم على النجم الأرجنتيني نظرًا لضعف دوره أثناء عمليه الضغط خلال لقطة الهدف.

Guardiola's anger was directed at Aguero when Lamela scored the equalizer for Spurs. #beINPL #MCITOT pic.twitter.com/bvtOL1IgM9

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2019

وجاء ذلك على لسان مات كريكلي مراسل قنوات بي إن سبورتس الإنجليزية والذي نقل هذه التفاصيل بين شوطي المباراة.

بـ 10 لاعبين.. ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو بثلاثية

يذكر أن كيفين دي بروين قد لعب شوطًا مميزًا وكان أفضل لاعبي مانشستر سيتي على الإطلاق خلاله، حيث صنع هدفي الفريق.