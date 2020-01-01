جوارديولا يكشف حقيقة اهتمام مانشستر سيتي لضم ميسي

الأنباء تتزايد في الفترة الأخيرة حول مستقبل الأرجنتيني

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موقفه من تعاقد النادي الإنجليزي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الصيف القادم.

العديد من التكهنات انتشرت في الفترة الأخيرة حول مصير ميسي، بعد الخلاف الدائر بينه وإريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، والتراشق بالتصريحات بينهما هذا الأسبوع.

تقارير صحفية أكدت إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة الصيف القادم بحالة عدم تجديد عقده، نظراً للبند الموجود بعقده الحالي، والذي يسمح له بالرحيل لأي نادي بالمجان في حالة عدم شعوره بالراحة.

المزيد من الفرق

وقال بيب عن فكرة التعاقد مع ميسي:"هو لاعب في برشلونة وسيستمر هناك، لا يمكنني الحديث عن أحد لاعبي الفرق الأخرى، ومن وجهة نظري أتوقع اعتزاله معهم".

وأما عن إصابة سترلينج وإمكانية لحاقه بمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا:"يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، سنرى ما سيحدث معنه، ربما يستغرق الأمر لبضعة أسابيع، لست متأكداً من مشاركته ضد ريال".

وعن عودة ليروى ساني:"يتدرب معنا بصورة طبيعية، العودة ليست سهلة بعد 6 أشهر من الإصابة، يحتاج للميد من الوقت لاستعادة الثقة في جسمه ونفسه مرة أخرى".

مستوى سيرجيو أجويرو والفوز بجائزة الأفضل لشهر يناير:"أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، رغم كل الإصابات التي عانى منها، لكنه دائماً على القمة مع كبار اللاعبين".

نتائج فريقه:"منذ عام فقط كان يقول الجميع أن فريقنا لا يمكن إيقافه، لا أعلم ما سيحدث لنا في المستقبل بالنسبة لجدول الدوري الإنجليزي، ولكن علينا تضييق الفارق مع ليفربول".

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مانشستر سيتي مستعد للتعاقد مع ميسي

مشاكل سيتي:"أعتقد أننا بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف وتفادي تلقيها من العدد المحدود للفرص التي نتعرض لها، لا أراها أزمة ثقة، نحتاج فقط للمزيد من المزيد من الإصرار".

وتأتي تصريحات جوارديولا قبل مواجهة سيتي المقبلة أمام وست هام بعد غد الأحد، في الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج، حيث يخوض المباراة وهو على بعد 22 نقطة من ليفربول المتصدر.