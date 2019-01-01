جوارديولا يكشف محاولته التعاقد مع ماتا في السابق

النجم الإسباني عقده ينتهي يونيو المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن إعجابه الشديد بلاعب مانشستر يونايتد خوان ماتا ومحاولته التعاقد معه في الماضي.

وينتهي عقد ماتا مع يونايتد بحلول يونيو المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة كلاعب مجاني بداية من الموسم القادم.

وقال بيب في تصريحات نقلته "إكسبريس": "لاعب استثنائي وأحد اللاعبين الذين أحبهم ويعجبونني كثيراً، كنت أتابعه منذ فالنسيا".

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🇪🇸 برشلونة 🆚 أتلتيكو مدريد

🇬🇧 مانشستر سيتي 🆚 برايتون

🇩🇪 بايرن ميونخ 🆚 بوروسيا دورتموند

🇮🇹 يوفنتوس 🆚 ميلان



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وأضاف: "حاولت ضمه وقت برشلونة ولكن خط الوسط كان مزدحماً، هو لاعب رائع وأثبت ذلك مع تشيلسي ومانشستر يونايتد".

ولم يتضح بعد موقف ماتا من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد في ظل عدم صدور أي تعليق رسمي من الطرفين.

ويلعب مانشستر سيتي أمام برايتون مساء السبت ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.