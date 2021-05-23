جوارديولا يكشف سر نجاحه مع برشلونة الذي نقله إلى مانشستر سيتي

حديث مميز من الفيلسوف..

تحدث المدير الفني لمانشستر سيتي عن الأسباب التي خلقت حالة برشلونة الاستثنائية في ولايته، والتي عمد على نقلها إلى النادي الإنجليزي لتحقيق النجاحات.

وكان جوارديولا قد أشرف على تدريب برشلونة من 2008 وحتى 2012، حيث تمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا مرتين مع العديد من الإنجازات الأخرى.

الآن يستعد الفيلسوف لأول نهائي أوروبي له خارج برشلونة، عندما يلتقي سيتي مع تشيلسي في ملعب الدراجاو بالبرتغال، وقد استحضر بيب تاريخه مع البرسا وكيف نجح هناك.

جوارديولا في حديث مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال "كما تعلم، في برشلونة تحاول الحصول على زمام المبادرة في المباراة، تحاول الاستحواذ والفوز في المباراة".

كما أضاف "لا توجد أسرار أكثر من ذلك، يتعلق الأمر بجودة اللاعبين ومحاولة فهم نقاط قوتهم مع خلق بيئة جيدة وأجواء جيدة".

"كرة القدم لا تتعلق فقط بالتكتيكات، بل بالعواطف والمشاعر أيضًا والعلاقات بين اللاعبين وحتى العلاقة بين الجهاز الفني نفسه، هذا أهم شيء يجب أن يقطعه الفريق، وكنا نسير في سيتي هنا بهذا النهج آخر خمس سنوات."

أما عن علاقته بالمدرب توماس توخيل، فقال جوارديولا "من أجمل الأشياء في كرة القدم الحديث عنها، أود أن أقول أنني تعلمت الكثير من توماس، تعلمت الكثير من الحديث معه ومشاهدة فرقه".

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وواصل مازحًا "لا يهم إذا كان لديه الكثير من المعلومات عن مانشستر سيتي أو عني، ففي النهاية من حسن حظ كرة القدم العالمية أنني وهو لا يمكننا اللعب!".

وتابع "اللاعبون هم من سيقررون مصير المباراة، لدي الكثير من الاحترام لتوخيل، وأعتقد أنه مدرب استثنائي حقًا، بالطبع أريد أن أتغلب عليه، وأعتقد أنه أيضًا يريد التغلب عليّ".

وأتم متحدثًا عن أكثر ما يسعده في تجربة مانشستر سيتي "الألقاب حقًا شيء مميز، في هذا البلد قالوا قديمًا أن هذه النوعية من كرة القدم لا تطبق هنا، وها نحن قد فعلناها، قررنا ذلك من اليوم الأول ونجحنا".

الجدير بالذكر أن جوارديولا قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات آخرهم هذا الموسم، مع هيمنته على كأس كاراباو في الأربعة مواسم الأخيرة.