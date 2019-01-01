جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة دي بروينه

تعرف على تصريحات بيب حول إصابة دي بروينه

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تفاصيل إصابة كيفين دي بروينه وموقفه من المشاركة يوم الأحد المقبل أمام ولفرهامبتون.

دي بروينه عانى من إصابة قبل لقاء دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بفوز السيتزنز بثنائية نظيفة.

وقال المدرب الكتالوني في تصريحات صحفية: "الإصابة ليست خطيرة ولكنه لم يستطع المشاركة ضد زغرب. سوف نرى إلى أي مدى سيكون جاهزًا يوم الأحد".

وتابع: "حتى الآن لا شيء واضح، ربما يكون جاهزًا وربما لا، سوف نرى موقف اللاعب ولن نخاطر به".

وأكد جوارديولا أنّ دي بروينه سوف يكون جاهزًا للعب دون شك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

واعتذر صاحب الـ 48 عامًا لفيل فودين بسبب قلة المشاركة مؤكدًا وجود أكثر من لاعب في خط الوسط أمثال الكاي جوندوجان وبيرناردو سيلفا ورودري.

وأردف: "جوندوجان لاعب استثنائي. يستطيع شغل أكثر من مركز ويقدم مجهودًا رائعًا، لقد افتقدته كثيرًا في سنتي الأولى وتأثرنا بابتعاده لستة أشهر. إنّه أحد أفضل صفقات النادي على الإطلاق".

واختتم: "رحيم سترلينج لاعب رائع وموهوب ويحب تسجيل الأهداف، حينما جئت هنا لم يكن يهتم سوى بالتسجيل فقط الآن يعرف أنّ لديه واجبات أكثر ويقدمها بصورة مميزة. لا يزال لديه مساحة كبيرة للتطور وبالأخص فيما يتعلق بالإنهاء والقرارات الأخيرة".