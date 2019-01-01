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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا يفشل في اجتياز مورينيو بسبب نيوكاسل

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Getty Images
3 نقاط فصلت بين الغريمين في النهاية..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

رحل عن البريميرليج في ديسمبر الماضي مقالاً من تدريب مانشستر يونايتد، ولكن لا يزال شبح جوزيه مورينيو يخيم على المسابقة.

 

جاء ذلك بعد تعرض مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لخسارة صاعقة على يد نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.

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الخسارة عقدت موقف المنافسة من جديد، حيث بات ليفربول قادراً على زيادة الفارق إلى 7 نقاط من جديد حال فوزه في مباراة الغد ضد ليستر سيتي.

ولكن على صعيد آخر، منعت تلك المباراة جوارديولا من معادلة رقم مورينيو في تحقيق النقاط بأول 100 مباراة بالبريميرليج.

وتجمد رصيد بيب عند 234 نقطة، فيما حقق مورينيو 237 نقطة مع تشيلسي في ولايته الأولى.

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