جوارديولا يفشل في التأهل لنصف نهائي الأبطال للمرة الثالثة على التوالي

جوارديولا يفشل في التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي وتوتنهام يحقق إنجازًا جديدًا للكرة الإنجليزية في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر محمد عماد

تأهل نادي توتنهام الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 بعد اطاحته بفريق مانشستر سيتي بالرغم من فوزه بنتيجة 4-3 بعد أن سقط في فخ الخسارة بهدف نظيف في لقاء الذهاب.

واستفاد توتنهام من قاعدة الهدف خارج الديار والذي يحتسب بهدفين في حالة التعادل، ليحقق توتنهام إنجازًا هامًا في تاريخ الكرة الإنجليزية لدوري أبطال أوروبا في نسخته الحديثة التي بدأت منذ عام 1992.

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حيث أصبح توتنهام هو سابع فريق إنجليزي يصل إلى نصف النهائي لتكون إنجلترا صاحبة أكثر عدد من الفرق المختلفة في هذا الدور بعد وجود توتنهام وآرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وليدز يونايتد.

وفي نفس السياق هذه ثالث مرة يفشل فيها جوارديولا في الوصول إلى نصف النهائي بعد أن وصل 7 مرات متتالية بواقع 4 مرات مع برشلونة و 3 مرات مع بايرن ميونيخ.