جوارديولا يفتح النار على الصحفيين: هالاند أخرسكم.. وحياتي أفضل من حياتكم!

الإسباني وجدها فرصة سانحة للدفاع عن هدافه الأبرز..

دافع الإسباني بيب جوارديولا باستماتة عن مهاجمه إرلينج هالاند وسط العديد من الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة.

وبعد أن حسم هالاند نقاط فوز مانشستر سيتي الثلاثة بهدف أمام برينتفورد، وجد بيب جوارديولا الفرصة سانحة ليرد على الصحفيين.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "حينما تنتقد أحدًا، لا تنتقد الهدافين الكبار، لأنهم سيسجلون الكثير من الأهداف وسيغلقون فمك".

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ووجه الحديث إلى الصحفيين بشكل خاص، قائلًا: "لست صحفيًا ولم أكن كذلك في صغري، لكنها نصيحة أحد المقربين لي، لا تنتقد مهاجمًا قويًا لأنه سيخرسك!".

كما قال: "أنا مدرب وحياتي أفضل من حياتكم (الصحفيين) ولكن هذا لا ينطوي على أي خلاف شخصي معكم" في إشارة إلى حصر حديثه عن عودة هالاند للتهديف فحسب.