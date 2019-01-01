جوارديولا يفتح الباب أمام مشاركة أجويرو أمام توتنهام

جوارديولا يشيد بسيرخيو أجويرو ويفتح الباب أمام احتمالية مشاركته في مواجهة توتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

فتح المدرب الإسباني بيب جوارديولا الباب أمام مشاركة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في مواجهة الغد أمام توتنهام.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على توتنهام مساء غدًا الثلاثاء، في مواجهة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأشار جوارديولا إلى صعوبة المواجهة أمام توتنهام، مؤكدًا أن الحظوظ بين الفريقين متساوية والدوافع تبدو واحدة.

وفتح جوارديولا الباب أمام مشاركة سيرخيو أجويرو في مواجهة توتنهام، حيث أكد أن حالته البدنية تبدو جيدة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وقال جوارديولا: "لقد تدرب أجويرو مع الفريق اليوم لأول مرة، ويبدو عليه التحسن بشكل كبير، أعتقد أنه جاهز للمواجهة غدًا"

وأضاف: "أجويرو لاعب مهم ومشاركته تمثل لنا أولوية في مثل هذه المباريات، نتمنى أن يكون حاضرًا بكامل جاهزيته"

وتابع: "كايل ووكر أيضًا يبدو في حالة جيدة، لقد تم استبداله في المباراة الماضية لأنه عانى من بعض الانزعاجات ولكنه أصبح جاهزًا"

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يذكر أن سيرخيو أجويرو يمتلك سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام توتنهام، حيث سجل 10 أهداف في 13 مواجهة أمام السبيرز.