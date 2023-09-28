جوارديولا يفاجئ برشلونة: جيرونا هو الفريق الأول في كتالونيا!

جيرونا يصنع الحدث في إسبانيا

في حوار له مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، تناول بيري جوارديولا رئيس مجلس إدارة نادي جيرونا وشقيق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا العديد من التفاصيل حول موسم جيرونا الحالي.

وأكد جوارديولا أنه قام بأخذ صورة "سكرين شوت" على هاتفه لترتيب الدوري الإسباني في هذه الجولة التي يتصدر بها جيرونا جدول الترتيب في سابقة تاريخية.

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وتناول جوارديولا تفاصيل العودة من دوري الدرجة الثانية وتأثير المدرب ميشيل على مسيرة النادي الكتالوني، كما ذكر أن مباراة ريال مدريد المقبلة ستكون مختلفة بسبب تصدر جيرونا للجدول على غير المعتاد.

وأردف: "حينما يأتي برشلونة أو ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد إلى ملعب مونتليفي تكون الأجواء استثنائية، لكن هذه المرة مختلفة بكل تأكيد".

وحينما سئل عما يعنيه بالنسبة له أن يكون الفريق الثاني في إقليم كتالونيا خلف برشلونة في الوقت الراهن، رغم أنه يتفوق الآن على برشلونة نفسه أجاب: "بالنسبة لنا نحن الفريق الأول في كتالونيا!".

ويتصدر جيرونا جدول الترتيب في الوقت الراهن بفارق نقطة عن الوصيف ريال مدريد الذي يواجهه السبت في قمة من قمم الدوري الإسباني الهامة.