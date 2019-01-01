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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

جوارديولا يفاجئ الجميع: ميسي كان له دور في اكتشاف بوسكيتس

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Getty Images
جوارديولا يتحدث عن ما دار بينه وبين ميسي قبل الزج ببوسكيتس في الفريق الأول لبرشلونة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال المدرب الإسباني بيب جوارديولا إن ليونيل ميسي كان له دورًا هامًا في اكتشاف سيرخيو بوسكيتس بعد أول حصة تدريبية جمعتهما.

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وكان بوسكيتس قد لعب لبرشلونة في سن صغير بعد تخرجه من لاماسيا ــ أكاديمية النادي الكتالوني ــ في وقت تواجد فيه يايا توريه في نفس المركز.

وحول بوسكيتس وبدايته مع برشلونة قال بيب جوارديولا إن ظهور النجم الإسباني كان مرتبطًا بإعجاب وإشادات للكثيرين على رأسهم ليونيل ميسي.

وأضاف جوارديولا: "لقد شارك سيرخيو بوسكيتس في التدريبات مع الفريق الأول لأول مرة قبل أن يتم تصعيده رسميًا، حينها لم يكن الحديث عنه كثيرًا"

وتابع: "في أول مرة تدرب فيها مع ميسي جاءني ليو وأخبرني أنه معجب جدًا به ويتمنى اللعب معه، وكان ذلك أحد الأشياء التي ساعدت في الاعتماد عليه"

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يذكر أن سيرخيو بوسكيتس كان قد حقق مع برشلونة سداسية العام 2009 في موسم أعطاه المزيد من الثقة من أجل تقديم المزيد بعد ثقة مدربه جوارديولا.

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