جوارديولا يفاجئ الجميع: ميسي كان له دور في اكتشاف بوسكيتس

جوارديولا يتحدث عن ما دار بينه وبين ميسي قبل الزج ببوسكيتس في الفريق الأول لبرشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإسباني بيب جوارديولا إن ليونيل ميسي كان له دورًا هامًا في اكتشاف سيرخيو بوسكيتس بعد أول حصة تدريبية جمعتهما.

وكان بوسكيتس قد لعب لبرشلونة في سن صغير بعد تخرجه من لاماسيا ــ أكاديمية النادي الكتالوني ــ في وقت تواجد فيه يايا توريه في نفس المركز.

وحول بوسكيتس وبدايته مع برشلونة قال بيب جوارديولا إن ظهور النجم الإسباني كان مرتبطًا بإعجاب وإشادات للكثيرين على رأسهم ليونيل ميسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وأضاف جوارديولا: "لقد شارك سيرخيو بوسكيتس في التدريبات مع الفريق الأول لأول مرة قبل أن يتم تصعيده رسميًا، حينها لم يكن الحديث عنه كثيرًا"

وتابع: "في أول مرة تدرب فيها مع ميسي جاءني ليو وأخبرني أنه معجب جدًا به ويتمنى اللعب معه، وكان ذلك أحد الأشياء التي ساعدت في الاعتماد عليه"

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يذكر أن سيرخيو بوسكيتس كان قد حقق مع برشلونة سداسية العام 2009 في موسم أعطاه المزيد من الثقة من أجل تقديم المزيد بعد ثقة مدربه جوارديولا.