جوارديولا يعلق على قرار موناكو بإيقاف تيري هنري

بيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي يؤكد أن قرار إيقاف تيري هنري أحزنه، ويشدد على قدرات النجم الفرنسي الاستثنائية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني السابق لفريق برشلونة والحالي لمانشستر سيتي عن حزنه بسبب قرار إدارة نادي موناكو بإيقاف تيري هنري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب وأكد خلالها أن هنري يعد شخصًا استثنائيًا ويستحق الأفضل دومًا.

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وقال جوارديولا: "لا أستطيع أن أتفهم قرار موناكو لكن في النهاية هذا أمر لا علاقة لي به ولا أستطيع الحكم عليه بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "في النهاية هذا ليس قراري وأنا لا أتخذ ذلك النوع من القرارات، رغم ذلك أشعر بالأسف له لأنني أعرفه بشكل جيد وهو شخص استثنائيًا".

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واختتم تصريحاته: "بالرغم من معرفتي به لكن هذا هو حال كرة القدم دومًا الجميع يعلم ذلك، لكن في النهاية هذا أمر لا يعنيني".

جدير بالذكر أن إدارة نادي موناكو كانت قد قررت بالأمس إيقاف تيري هنري عن عمله كمدير فني للفريق لحين البت في أمره بقرار نهائي خلال الساعات المقبلة.