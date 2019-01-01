جوارديولا يصف الحديث حول فوز مانشستر سيتي بالرباعية التاريخية بالسخافة

جوارديولا يرفض أن يسبق الأحداث كعادته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض بيب جوارديولا الحديث حول تتويج مانشستر سيتي بالرباعية التاريخية في هذا الوقت، مؤكدًا أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن هذا. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكان مانشستر سيتي قد وضع قدمًا ونصف في نهائي البطولة بالفوز ذهابًا بثمانية أهداف مقابل لا شيء على ضيفه بورتون سيتي في مواجهة نصف النهائي.

وسؤل جوارديولا حول إمكانية مانشستر سيتي حسم الألقاب الأربعة التي ينافس عليها هذا الموسم وهي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو ودوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا: "من السخافة أن يتم الحديث حول التتويج ببطولة ما قبل نهايتها بأربعة أشهر، هناك الكثير من الأشياء التي يجب فعلها قبل ذلك"

وأضاف: "نتطلع للمنافسة على جميع البطولات التي نشارك فيها، ولكن الجميع أيضًا يلعب من أجل المنافسة، لذا لا يوجد مرشحًا أقوى من الآخر.

يذكر أن بيب جوارديولا كان قد تعرض للكثير من الانتقادات الأسبوع الماضي، وذلك بعدما أشرك جميع لاعبيه الأساسيين في مواجة بورتون سيتي السهلة.